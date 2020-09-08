Несмотря на попадание Тернополя в красную карантинную зону, школы и детские сады в городе продолжают работать.

Полиция составила протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

Правоохранители проводят рейды не только учебными заведениями, но и торговыми и развлекательными, предупреждая, что невыполнение карантинных норм может завершиться уголовной ответственностью.

Если дети заболеют в школе коронавирусом, уголовная ответственность грозит именно директору.

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Карантин в Тернополе

В то же время власти Тернополя решили, что в городе все будет работать в обычном режиме, несмотря на попадание в красную зону.

А мэр города Сергей Надал обратился в полицию с просьбой не составлять протоколы на предпринимателей, поскольку считает постановление правительства незаконным.