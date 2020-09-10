У Тернополі, який віднесено до червоної зони, масово штрафують директорів шкіл та дитсадків, що продовжують працювати. Тому МОН звернулося з листом до керівників департаментів освіти і науки в областях та КМДА, директорів закладів освіти з вимогою неухильного виконання законодавства.

У листі зазначається, що директори закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Зокрема, відповідно до статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їм як посадовцям загрожує штраф у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ж у школі хтось із учнів захворіє на коронавірус, згідно зі статтею 137 Кримінального кодексу України, директор має заплатити штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, або ж йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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У разі тяжких наслідків або смерті неповнолітнього від коронавірусу керівники закладів освіти караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Карантин у Тернополі та Чернівцях

Попри потрапляння Тернополя до червоної зони, школи та дитячі садки у місті продовжують працювати. Тому поліція вже склала протоколи на керівників 31 школи та 12 дитсадків.

А у Чернівцях, який теж у червоній зоні, 9 вересня батьки школярів вийшли на акцію протесту проти дистанційного навчання.