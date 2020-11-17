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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Не было мест: в Боярке женщина умерла на пороге больницы

В Киевской области 53-летняя женщина умерла на пороге Боярской больницы, потому что больную отказались госпитализировать в реанимацию якобы из-за отсутствия мест.

Родственники рассказали, что несколько дней подряд вызывали скорую, но никто не приехал, а отсылали к семейному врачу.

К нему тоже не удалось попасть, потому что он был на вызовах. Так прошло еще два дня. У женщины начались судороги.

Ее дочь добилась приезда скорой только после звонка на горячую линию Минздрава. Однако в старой машине не было необходимого оборудования, а врачи целый час пытались выяснить у диспетчера, куда им везти пациентку.

Времени было мало, поэтому женщину привезли в ближайшее медучреждение — Боярскую больницу. Здесь заявили, что она определена опорной по коронавирусу, и реанимационное отделение здесь давно переполнено.

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Пока они решали, что делать с пациенткой, женщина просто умирала на руках у своего мужа.

Врачи скорой пытались реанимировать женщину под больницей, однако сердце женщины остановилось.

В администрации оправдываются — мест в реанимации нет, и не только в их больнице.

В то же время в областном департаменте здравоохранения уверяют, что заполнены только чуть больше половины коек.

— У нас 58% коек только заняты больными. На сегодняшний день 371 койка,  которая обеспечена кислородной подачей — свободна. Да, неделю назад было хуже. Та информация, которую мы имеем на утро, меняется в течение нескольких часов, — рассказала директор Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Елена Ефименко.

 

А относительно ситуации со смертью женщины, обещают проверить все посекундно — от первого звонка в скорую.

Родственники умершей намерены обратиться в полицию, чтобы подобные случаи не повторялись.

Смерть женщины после операции

Недавно в Киеве Нацполиция возбудила уголовное дело по факту смерти женщины после плановой операции.

С заявлением обратился муж 35-летней погибшей, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из киевских больниц умерла его жена.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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