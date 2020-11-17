У Київській області 53-річна жінка померла на порозі Боярської лікарні, бо хвору відмовилися госпіталізувати до реанімації нібито через відсутність місць.
Родичі розповіли, що кілька днів поспіль викликали швидку, але ніхто не приїхав, а відсилали до сімейного лікаря.
До нього теж не вдалося потрапити, бо він був на викликах. Так минуло ще два дні. У жінки почалися судоми.
Її донька домоглася приїзду швидкої лише після дзвінка на гарячу лінію МОЗ. Проте у старій машині не було необхідного обладнання, а лікарі цілу годину намагалися допитатися у диспетчера, куди їм везти пацієнтку.
Часу було мало, тому жінку привезли у найближчий медзаклад – Боярську лікарню. Тут заявили, шо вона визначена опорною щодо коронавірусу, і реанімаційне відділення тут давно переповнене.
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Доки вони вирішували, що робити з пацієнткою, жінка просто помирала на руках у свого чоловіка.
Лікарі швидкої намагалися реанімувати жінку під лікарнею, проте серце жінки зупинилося.
В адміністрації виправдовуються – місць у реанімації немає, і не тільки в їхній лікарні.
Водночас в обласному департаменті охорони здоров’я запевняють, що заповнено лише трохи більше половини ліжок.
– У нас 58% ліжок лише зайнято хворими. На сьогодні 371 ліжко, яке забезпечене кисневою подачею – вільні. Так, тиждень тому було гірше. Та інформація, яку ми маємо на ранок, змінюється протягом кількох годин, – розповіла директор Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олена Єфименко.
А щодо ситуації зі смертю жінки, обіцяють перевірити усе посекундно – від першого дзвінка у швидку.
Родичі померлої мають намір звернутися до поліції, щоб подібні випадки не повторювалися.
то на порозі лікарні, бо в реанімації нібито не було місць.
Смерть жінки після операції
Нещодавно у Києві Нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом смерті жінки після планової операції.
З заявою звернувся чоловік 35-річної загиблої, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з київських лікарень померла його дружина.