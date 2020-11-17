У Київській області 53-річна жінка померла на порозі Боярської лікарні, бо хвору відмовилися госпіталізувати до реанімації нібито через відсутність місць.

Родичі розповіли, що кілька днів поспіль викликали швидку, але ніхто не приїхав, а відсилали до сімейного лікаря.

До нього теж не вдалося потрапити, бо він був на викликах. Так минуло ще два дні. У жінки почалися судоми.

Її донька домоглася приїзду швидкої лише після дзвінка на гарячу лінію МОЗ. Проте у старій машині не було необхідного обладнання, а лікарі цілу годину намагалися допитатися у диспетчера, куди їм везти пацієнтку.

Часу було мало, тому жінку привезли у найближчий медзаклад – Боярську лікарню. Тут заявили, шо вона визначена опорною щодо коронавірусу, і реанімаційне відділення тут давно переповнене.

Читайте: Трьом лікарям Націнституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки

Доки вони вирішували, що робити з пацієнткою, жінка просто помирала на руках у свого чоловіка.

Лікарі швидкої намагалися реанімувати жінку під лікарнею, проте серце жінки зупинилося.

В адміністрації виправдовуються – місць у реанімації немає, і не тільки в їхній лікарні.

Водночас в обласному департаменті охорони здоров’я запевняють, що заповнено лише трохи більше половини ліжок.

– У нас 58% ліжок лише зайнято хворими. На сьогодні 371 ліжко, яке забезпечене кисневою подачею – вільні. Так, тиждень тому було гірше. Та інформація, яку ми маємо на ранок, змінюється протягом кількох годин, – розповіла директор Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олена Єфименко.

А щодо ситуації зі смертю жінки, обіцяють перевірити усе посекундно – від першого дзвінка у швидку.

Родичі померлої мають намір звернутися до поліції, щоб подібні випадки не повторювалися.

то на порозі лікарні, бо в реанімації нібито не було місць.

Смерть жінки після операції