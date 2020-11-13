В Киеве начали уголовное дело из-за смерти женщины после операции

В Киеве Нацполиция возбудила уголовное дело по факту смерти женщины после плановой операции.

В дежурную часть полиции Киева с заявлением пришел муж 35-летней погибшей, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из киевских больниц умерла его жена.

Кроме того, он добавил, что возможная причина смерти — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

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— После проведения плановой операции 35-летняя киевлянка умерла в лечебном учреждении. В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти женщины, — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, 35-летняя женщина перенесла ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины. Виновным в смерти грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Уголовные дела против врачей

12 ноября правоохранители трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки. В частности врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины, а также лечащему врачу и врачу-патологоанатому за подделку документов.

По данным следствия, врач-анестезиолог не произвел предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении.