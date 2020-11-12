Правоохранители сообщили о подозрении трем врачам Национального института рака из-за смерти пациентки.

В частности о подозрении сообщили врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины, а также лечащему врачу и врачу-патологоанатому за подделку документов.

— По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом операции, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем к смерти женщины, — отметили в Офисе генпрокурора.

Для сокрытия последствий врач-патологоанатом вместе с лечащим врачом подделали документы после вскрытия и скрыли причину смерти женщины.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Смерть пациента в Киеве

Врачу-хирургу одной из киевских детских больниц сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, вследствие чего умер ребенок.

В феврале 2020 году в больницу госпитализировали 2-летнего мальчика с диагнозом возможного желудочно-кишечного кровотечения и попадания инородного тела в пищевод.

Врач-хирург, который находился на дежурстве, нарушил требования о госпитализации детей до трех лет.