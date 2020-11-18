Традиционных больших концертов и массовых гуляний на Новый год 2021 в Киеве впервые не будет.

О планах относительно новогодних праздников в столице во время пандемии рассказал Игорь Добруцкий — основатель проекта FolkUkraine.

По его словам, не будет в этом году и фудкорт, где надо что-то готовить.

— Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать — кофе, чай, какао, глинтвейн. Это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры. Все остальное — концерты, празднование Дня святого Николая — на это все будет ограничение, — рассказал он.

Единственное, что оставят – зажжение елки 19 декабря в 19.00, однако, как это будет происходить, пока неизвестно, поскольку все зависит от эпидемиологической ситуации.

Какой будет главная елка Украины

На Софийской площади установят искусственную елку высотой 31 м.

Сверху вместо звезды будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника Сказочный лес. Украсят елку шишками, желудями, белочками и грибочками — всего более 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд.

Установят ее через две недели. Дерево будет стоить в пределах 5-7 млн ​​грн — это деньги спонсоров и рекламодателей.

Добруцкий объяснил, что от живой елки отказались, потому что было много обращений от киевлян с просьбой не рубить столетнее дерево.

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Он также выразил надежду, что после Николая коронавирус начнет отступать, поэтому готовят два катка — на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме того, будет горка на Подоле.

Планируются также онлайн-мероприятия. Например, лазерное шоу и световые поздравления на Арке дружбы народов.

Кроме того, на елке и возле нее будет много видеокамер, чтобы киевляне смогли виртуально посетить новогоднее дерево, даже будет возможность через камеру сделать селфи на елочных украшениях.

В Одесской области уже начали продажу сосен к Новому году. А в городе Кодыма высадили плантацию новогодних елок. Это молодые деревья, которые выращивают специально к зимнему празднику.

Фото: FolkUkraine