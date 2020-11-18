Традиційних великих концертів та масових гулянь на Новий рік 2021 у Києві вперше не буде.

Про плани щодо новорічних свят у столиці під час пандемії розповів Ігор Добруцький – засновник проекту FolkUkraine.

За його словами, не буде цього року і фудкортів, де треба щось готувати.

– Залишимо щось легеньке, що можна за склом зробити і з вікна подати – кава, чай, какао, глінтвейн. Це лишиться і буде у маленьких будиночках. Можливо, ще будуть сувеніри. Все інше – концерти, святкування Дня святого Миколая – на це все буде обмеження, – розповів він.

Єдине, що залишать – запалення ялинки 19 грудня о 19.00, проте, як саме це відбуватиметься, поки невідомо, оскільки все залежить від епідеміологічної ситуації.

Якою буде головна ялинка України

На Софійській площі встановлять штучну ялинку заввишки 31 м.

Зверху замість зірки буде капелюх, оскільки тематика цьогорічного свята Казковий ліс. Прикрасять ялинку шишками, жолудями, білочками та грибочками – загалом понад 1,5 тис. іграшок та понад 10 км гірлянд.

Встановлять її за два тижні. Коштуватиме дерево в межах 5-7 млн грн – це гроші спонсорів та рекламодавців.

Добруцький пояснив, що від живої ялинки відмовились, бо було багато звернень від киян з проханням не рубати сторічне дерево.

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Він також висловив сподівання, що після Миколая коронавірус почне відступати, тому готують два катки – на Подолі та біля Арки дружби народів. Крім того, буде гірка на Подолі.

Плануються також онлайн-заходи. Наприклад, лазерне шоу і світлові привітання на Арці дружби народів.

Окрім того, на ялинці і біля неї буде багато відеокамер, щоб кияни змогли віртуально відвідати новорічне дерево, навіть буде можливість через камеру зробити селфі на ялинковій прикрасі.

В Одеській області вже почали продаж сосен до Нового року. А в місті Кодима висадили плантацію новорічних ялинок. Це молоді дерева, які вирощують спеціально до зимового свята.

Фото: FolkUkraine