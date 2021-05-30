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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

День Киева 2021: программа мероприятий и как будут праздновать в условиях карантина

київ, день києва

В 2021 году День Киева выпадает на 30 мая. Ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая. Но в этом году формат мероприятий адаптировали к карантинным требованиям.

Основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Праздновать День Киева 2021 начнут еще 26 мая. Именно на этот день запланирована музыкальная экскурсия от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого по Андреевскому спуску.

А 29 мая киевлян ждет торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля Молодость, который пройдет под открытым небом в течение недели. У его зрителей будет возможность посмотреть около 200 фильмов.

Программа мероприятий на День Киева 2021

  • 29-30 мая на Певческом поле состоится Kyiv fan fest;
  • 30 мая на Крещатике стартует традиционный спортивный благотворительный проект Пробег под каштанами;
  • 29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы, открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, а также парусная регата на Киевском речном вокзале;
  • 29-30 мая в Музее истории города Киева презентуют новую тематическую экскурсию Мифы и фейки о Киеве;
  • с 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость запланирована выставка Старый Киев в открытках, а 28 мая здесь состоится хоровой фестиваль-конкурс Как тебя не любить, Киев мой.
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Также ко Дню Киева подготовили ряд мероприятий, которые проведут в онлайн-формате. В частности, с 25 по 30 мая в киевском Дворце детей и юношества состоится Городской фестиваль детского творчества Как тебя не любить, Киев мой.

Кроме того, в онлайн-формате запланированы ХІХ Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики Пресс-весна на Днепровских склонах, Кубок Киевского городского головы по шахматам Хрустальная ладья, городской конкурс краеведческих работ Марафон музеев при учебных заведениях города Киева: самая интересная история экспоната, городской многожанровый онлайн-фестиваль Творческая весна-2021.

Полная программа метроприятий ко Дню Киева 2021

Праздники в мае

Хотя и последний месяц весны уже подходит к концу, все же есть еще несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Так, согласно календарю праздников на май, в этом году 20 мая в Украине празднуют День вышиванки.

А вот 23 мая следует не забыть поздравить с профессиональным праздником всех морских пехотинцев.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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