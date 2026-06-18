Россия, вероятно, использовала заявления о якобы ударе украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области как элемент информационной кампании для оправдания собственных массированных ударов по Украине и усиления сотрудничества с Беларусью в сфере пропаганды.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Зачем РФ обвинила Украину в атаке на автобус с детьми: оценка ISW

Аналитики обратили внимание на заявления исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, который 17 июня сообщил о якобы атаке украинского дрона на пассажирский автобус.

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По его версии, транспорт перевозил детскую футбольную команду из Гомеля в Краснодарский край.

Российская сторона заявила об одном погибшем человеке и нескольких раненых, среди которых дети.

В ISW отмечают, что Россия в последнее время все чаще использует подобные информационные поводы для формирования нарратива о якобы “ответе” на действия Украины.

Аналитики обратили внимание, что после заявлений об автобусе аналогичную риторику начали использовать и беларусские чиновники.

В частности, они утверждали, что Украина якобы пытается спровоцировать жесткую реакцию Минска и расширить войну.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о попытке Кремля интегрировать Беларусь в собственные информационные операции и использовать тему гражданских жертв для оправдания дальнейших атак против Украины.

Ранее Генеральный штаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли заявления российской стороны о якобы ударе украинского дрона по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

В Генштабе заявили, что украинские военные не применяли беспилотники в этом районе в указанное российской стороной время, а сами обвинения назвали очередной информационной операцией Кремля.

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