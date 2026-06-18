Украина вместе с европейскими партнерами делает первый шаг к созданию будущей европейской антибаллистической системы. Соответствующая работа начинается в ходе встреч в Брюсселе с участием представителей Украины, Германии и других государств-партнеров.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Антибаллистическая система ЕС

По его словам, запланировано важное мероприятие, в ходе которого немецкая сторона и украинские специалисты обменяются наработками для запуска проекта новой системы защиты от баллистических угроз.

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— Сегодня у нас должно состояться очень важное мероприятие, в ходе которого немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина инициировала создание такого направления сотрудничества. По его словам, реализация проекта потребует сотрудничества между государствами, оборонными компаниями и политическим руководством стран-партнеров.

Тема укрепления противовоздушной обороны также станет одной из ключевых во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое откроется в Брюсселе.

Президент сообщил, что накануне уже провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом. Среди основных вопросов повестки дня — дополнительные системы ПВО, комплексы Patriot и ракеты для противодействия баллистическим угрозам.

По словам Зеленского, в настоящее время от девяти до одиннадцати стран поддерживают новые пакеты помощи в рамках инициативы PURL. Украина рассчитывает получить существенное усиление оборонных возможностей благодаря решению партнеров.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность получения американских лицензий на производство антибаллистических ракет.

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