В ночь на 18 июня Москва снова оказалась под атакой беспилотников. Российские власти заявили о масштабной работе систем противовоздушной обороны и якобы уничтожении почти двух сотен дронов над столицей.

Одним из главных объектов поражения вновь стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

На территории предприятия возник масштабный пожар с несколькими очагами возгорания. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате атаки были поражены установки переработки нефти и резервуарный парк.

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По предварительным данным, горит комбинированная установка переработки нефти, объекты вторичной переработки и емкости хранения горючего.

Это уже не первый удар по Московскому НПЗ. Предприятие во второй раз за неделю стало целью украинских дальнобойных дронов.

Где находится Московский НПЗ и что о нем известно читайте в нашем материале.

Московский НПЗ: где находится и производит

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен в пределах Москвы, а именно в районе Капотни, недалеко от Москвы-реки. Это один из самых крупных топливных заводов России и ключевой элемент энергетической инфраструктуры Московской области.

Предприятие было введено в эксплуатацию в 1938 году. Его строительство началось в середине 1930-х годов из-за стремительного роста потребностей Советского Союза в топливе для промышленности и транспорта.

К тому моменту большинство нефтеперерабатывающих заводов были расположены непосредственно в районах добычи нефти, поэтому создание предприятия вблизи Москвы имело стратегическое значение.

Первая тонна нефти на заводе была переработана 1 апреля 1938 года. Потому именно эту дату считают днем ​​основания Московского НПЗ. Первоначально предприятие производило около 155 тыс. тонн бензина в год, а сырье получало из нефтяных месторождений через транспортную систему, в том числе водными путями.

За десять лет работы завод существенно модернизировали. В настоящее время он принадлежит Газпрому и специализируется на производстве топлива.

Московский НПЗ в Москве на карте

Московский НПЗ, адрес которого район Капотня, 2-й квартал, дом 1, расположен примерно в 15 км от Кремля. До государственной границы Украины, в частности в направлении Сумской области, расстояние составляет более 450 км.

Московский НПЗ: объем переработки

В настоящее время Московский НПЗ в Капотне – это не гражданское предприятие, обеспечивающее топливом столицу России. Завод имеет значение и для военно-промышленного комплекса страны-агрессорки.

Мощность предприятия составляет более 12 млн. тонн переработки нефти в год. Завод обеспечивает значительную часть потребностей Московской области в топливе. Он удовлетворяет около 40% потребностей столицы в бензине и примерно половину потребностей в дизельном топливе.

Более того, предприятие играет важную роль в обеспечении авиационным топливом московского авиаузла. Его продукция используется для поставок в аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Украинские военные рассматривают Московский НПЗ как часть топливной инфраструктуры, которая обеспечивает работу российской военной машины.

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