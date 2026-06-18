В рамках PURL: Германия выделит еще $400 млн на ПВО и ракеты к Patriot для Украины
- Германия в четвертый раз присоединится к механизму PURL и направит $200 млн на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.
- По словам министра обороны Бориса Писториуса, эти средства пойдут на необходимые боеприпасы для украинских систем противовоздушной обороны.
- Берлин также поддержит программу Jumpstart и выделит еще $200 млн на управляемые ракеты PAC-3 для систем Patriot, призвав партнеров присоединяться к финансированию.
Германия в четвертый раз присоединится к механизму PURL, предусматривающему финансирование закупки американского вооружения и боеприпасов для Украины.
Германия выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты
Министр обороны Германии Борис Писториус в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО сообщил, что Берлин направит $200 млн на закупку необходимых боеприпасов для систем противовоздушной обороны Украины, пишет WELT.
– Таким образом мы буквально каждую ночь и ежедневно спасаем человеческие жизни. В этот раз мы выделяем $200 млн, – сказал министр.
Кроме того, Германия поддержит программу Jumpstart, в рамках которой закупают ракеты для систем Patriot. Писториус уточнил, что Берлин выделит еще $200 млн на приобретение управляемых ракет PAC-3.
– Благодаря этому предусматривают закупку ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Итак, мы двигаемся вперед, — подчеркнул глава немецкого Минобороны.
Это будет происходить в рамках механизма PURL.
Он также призвал других участников Контактной группы присоединяться к финансированию закупок ракет PAC-3, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону.