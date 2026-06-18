Германия в четвертый раз присоединится к механизму PURL, предусматривающему финансирование закупки американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Германия выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты

Министр обороны Германии Борис Писториус в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО сообщил, что Берлин направит $200 млн на закупку необходимых боеприпасов для систем противовоздушной обороны Украины, пишет WELT.

– Таким образом мы буквально каждую ночь и ежедневно спасаем человеческие жизни. В этот раз мы выделяем $200 млн, – сказал министр.

Кроме того, Германия поддержит программу Jumpstart, в рамках которой закупают ракеты для систем Patriot. Писториус уточнил, что Берлин выделит еще $200 млн на приобретение управляемых ракет PAC-3.

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– Благодаря этому предусматривают закупку ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Итак, мы двигаемся вперед, — подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Это будет происходить в рамках механизма PURL.

Он также призвал других участников Контактной группы присоединяться к финансированию закупок ракет PAC-3, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону.

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