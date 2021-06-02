Сегодня, 2 июня, в Киеве похоронят члена Национального союза писателей Украины, публициста и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого.

– Церемония прощания начнется в 10.30 в Доме писателей (вул. Банковая, 2), – сообщила в Facebook жена литературоведа Светлана Короненко.

Отпоют Слабошпицкого в Михайловском соборе в 12.30, а похоронят в 15.00 на 33-м участке Байкового кладбища.

Умер Михаил Слабошпицкий

В ночь с 29 на 30 мая умер Михаил Слабошпицкий. Публицист не дожил два месяца до 75-летия.

Был членом Национального союза писателей Украины, исполнительным директором Лиги украинских меценатов, директором издательства Ярославов Вал.

Автор более двух десятков книг для детей, прозы, публицистики и литературной критики.

У Михаила Слабошпицкого остался взрослый сын – украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий и дочь – журналистка Иванна Слабошпицкая.

Источник: Светлана Короненко

Фото: Светлана Короненко