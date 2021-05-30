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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий умер в 74 года

Литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий умер в 74 года

В ночь с 29 на 30 мая умер член Национального союза писателей Украины, публицист и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.

Об этом сообщила его жена Светлана Короненко на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу, — коротко написала его жена.

В то же время Светлана Короненко не сообщила, по какой причине умер общественный деятель. Михаил Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины, исполнительным директором Лиги украинских меценатов, директором издательства Ярославов Вал.

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Автор ряда книг — Українець, який відмовився бути бідним, Пейзаж для помаранчевої революції и детских рассказов. Автор более двух десятков книг для детей, прозы, публицистики и литературной критики.

У публициста остался взрослый сын — украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий и дочь — журналистка Иванна Слабошпицкая.

Смерть украинского дипломата

Сегодня стало известно, что бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер в 44 года в ночь с 29 на 30 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он был профессиональным дипломатом, который искренне служил интересам нашего государства.

Фото: УНИАН

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