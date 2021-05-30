В ночь с 29 на 30 мая умер член Национального союза писателей Украины, публицист и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.

Об этом сообщила его жена Светлана Короненко на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу, — коротко написала его жена.

В то же время Светлана Короненко не сообщила, по какой причине умер общественный деятель. Михаил Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины, исполнительным директором Лиги украинских меценатов, директором издательства Ярославов Вал.

Автор ряда книг — Українець, який відмовився бути бідним, Пейзаж для помаранчевої революції и детских рассказов. Автор более двух десятков книг для детей, прозы, публицистики и литературной критики.

У публициста остался взрослый сын — украинский кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий и дочь — журналистка Иванна Слабошпицкая.

Смерть украинского дипломата

Сегодня стало известно, что бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер в 44 года в ночь с 29 на 30 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он был профессиональным дипломатом, который искренне служил интересам нашего государства.