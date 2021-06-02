Сьогодні, 2 червня, у Києві поховають члена Національної спілки письменників України, публіциста та громадського діяча Михайла Слабошпицького.
– Церемонія прощання почнеться о 10.30 в Будинку письменників (вул. Банкова, 2), – повідомила у Facebook дружина літературознавця Світлана Короненко.
Відспівають Слабошпицького в Михайлівському соборі о 12.30, а поховають о 15.00 на 33-й ділянці Байкового цвинтаря.
Помер Михайло Слабошпицький
У ніч із 29 на 30 травня помер Михайло Слабошпицький. Публіцист не дожив два місяці до 75-річчя.
Був членом Національної спілки письменників України, виконавчим директором Ліги українських меценатів, директором видавництва Ярославів Вал.
Автор понад двох десятків книжок для дітей, прози, публіцистики й літературної критики.
У Михайла Слабошпицького залишився дорослий син – український кінорежисер Мирослав Слабошпицький та донька – журналістка Іванна Слабошпицька.
Джерело: Світлана Короненко
Фото: Світлана Короненко