Сьогодні, 2 червня, у Києві поховають члена Національної спілки письменників України, публіциста та громадського діяча Михайла Слабошпицького.

– Церемонія прощання почнеться о 10.30 в Будинку письменників (вул. Банкова, 2), – повідомила у Facebook дружина літературознавця Світлана Короненко.

Відспівають Слабошпицького в Михайлівському соборі о 12.30, а поховають о 15.00 на 33-й ділянці Байкового цвинтаря.

Помер Михайло Слабошпицький

У ніч із 29 на 30 травня помер Михайло Слабошпицький. Публіцист не дожив два місяці до 75-річчя.

Був членом Національної спілки письменників України, виконавчим директором Ліги українських меценатів, директором видавництва Ярославів Вал.

Автор понад двох десятків книжок для дітей, прози, публіцистики й літературної критики.

У Михайла Слабошпицького залишився дорослий син – український кінорежисер Мирослав Слабошпицький та донька – журналістка Іванна Слабошпицька.

Джерело: Світлана Короненко

Фото: Світлана Короненко