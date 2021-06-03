Какие документы нужны украинцам для отдыха в Турции с 4 июня — пояснение МИД

Начиная с 4 июня, Турция меняет условия въезда для граждан Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Уже с этой пятницы для пересечения турецкой границы украинцам понадобится любой из этих документов:

Отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 (не позднее 72 часов). Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 (не позднее 48 часов). Документ о полной (две дозы) вакцинации от коронавируса (не менее 14 дней). Документ-свидетельство, что человек переболел Covid-19 (на протяжении последних 6 месяцев).

Отмечается, что пограничники могут потребовать лишь один из вышеперечисленных документов: он обязательно должен быть на английском языке.

От выполнения этого условия освобождаются только дети до шести лет, члены экипажей, а также транзитные пассажиры.

Что нужно иметь с собой

Отдельно все украинские туристы должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции, а также иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы (в электронном или бумажном виде).

Медицинский страховой полис на период пребывания в Турции также является обязательным.

Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Посольство и консульства Украины в Турции будут оказывать максимальное содействие украинцам для приятного и безопасного отдыха.