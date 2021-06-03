Какие документы нужны украинцам для отдыха в Турции с 4 июня — пояснение МИД

Начиная с 4 июня, Турция меняет условия въезда для граждан Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Уже с этой пятницы для пересечения турецкой границы украинцам понадобится любой из этих документов:
- Отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 (не позднее 72 часов).
- Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 (не позднее 48 часов).
- Документ о полной (две дозы) вакцинации от коронавируса (не менее 14 дней).
- Документ-свидетельство, что человек переболел Covid-19 (на протяжении последних 6 месяцев).
Отмечается, что пограничники могут потребовать лишь один из вышеперечисленных документов: он обязательно должен быть на английском языке.
От выполнения этого условия освобождаются только дети до шести лет, члены экипажей, а также транзитные пассажиры.
Что нужно иметь с собой
Отдельно все украинские туристы должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции, а также иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы (в электронном или бумажном виде).
Медицинский страховой полис на период пребывания в Турции также является обязательным.
Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Посольство и консульства Украины в Турции будут оказывать максимальное содействие украинцам для приятного и безопасного отдыха.