Российские войска атаковали FPV-дроном траурную колонну на окраине Сум. В результате удара пострадали люди.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Удар был нанесен по движущейся траурной колонне, что в очередной раз свидетельствует о циничном характере российских атак на гражданских, подчеркнул Олег Григоров.

По словам руководителя Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, вражеский дрон был на оптоволоконном кабеле. Он упал на дорогу рядом с автобусом. Сначала сообщалось о четырех раненых, один из которых находится в очень тяжелом состоянии.

Позже Олег Григоров сообщил, что число пострадавших возросло до девяти.

В 12:51 глава ОВА сообщил, что мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона на траурную колонну, скончался в больнице. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Жителей региона призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза повторных атак со стороны РФ сохраняется.

21 мая в Сумах прогремели взрывы. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 550-е сутки.

