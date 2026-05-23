Июнь для садоводов и огородников — один из самых активных месяцев сезона. Почва уже достаточно прогрелась, большинство культур вступают в фазу активного роста, а на грядках, освободившихся после ранних овощей, начинаются повторные посевы.

В этот период работы на участке становится еще больше: высаживают теплолюбивые культуры, сеют зелень и корнеплоды, ухаживают за плодовыми деревьями, контролируют поливы и работают в теплицах. Именно поэтому многие дачники ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны.

Чтобы правильно спланировать сезонные дела, стоит учитывать благоприятные и неблагоприятные дни. Факты ICTV подготовили лунный посевной календарь на июнь 2026 года с благоприятными и неблагоприятными периодами.

Посевной календарь на июнь 2026 года – благоприятные дни для посадки

В июне есть несколько периодов, когда растения лучше приживаются и активно развиваются.

Благоприятными днями для посева, посадки и работы с растениями в июне 2026 года являются 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29 июня.

В эти дни целесообразно высевать овощные культуры, зелень, сидераты, высаживать рассаду теплолюбивых растений и проводить основные работы на огороде и в саду.

Что и когда сеять в июне 2026 года

Июнь — это месяц повторных посевов и активной работы в открытом грунте. В этот период сеют как скороспелые культуры, так и овощи для позднего летнего и осеннего урожая.

В благоприятные дни можно планировать следующие посевы:

Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, бахчевые — 17, 22–29 июня;

Фасоль, горох, нут, чечевица — 7, 8, 17, 22–24 июня;

Кукуруза, подсолнечник – 22–29 июня;

Морковь, свекла, редис, редька, пастернак – 1–4, 7, 8, 12, 13 июня;

Лук, чеснок, порей – 1–4, 7, 8 июня;

Салаты, шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза, мангольд – 1-4, 12, 13, 22-29 июня;

Пряные травы (базилик, розмарин, душица) – 17, 22-29 июня;

Сидераты (горчица, фацелия, овес) – 1-4, 12, 13, 22-29 июня;

Бархатцы, настурции, астры, цинии – 17, 22-26 июня.

В этот период также активно высаживают поздние сорта томатов, перца, баклажанов и капусты, если почва уже достаточно прогрелась.

Посевной календарь на июнь 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Есть в июне 2026 года и периоды, когда лучше отложить посевы и пересадку. Неблагоприятными днями считаются 5, 6, 14–16 и 30 июня.

В эти дни рекомендуется воздержаться от активных работ с растениями. Зато можно планировать посадки, готовить почву, ремонтировать опоры, проветривать теплицы или заниматься уходом за участком.

Лунный календарь стоит использовать как ориентир, а не как строгое правило. На развитие растений также влияют погодные условия, температура почвы, полив и особенности конкретного региона.

