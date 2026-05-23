Мобилизации подлежат все мужчины — граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет. Добровольно идти защищать Родину могут все граждане с 18 до 60 лет — и мужчины, и женщины.

Могут ли мобилизовать мужчин, у которых отец или мать имеют инвалидность II группы — Факты ICTV узнавали у адвоката ЮКК Де-Юре Ларисы Кись.

Могут ли мобилизовать, если отец имеет инвалидность II группы

Согласно статье № 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, лицо не могут мобилизовать, если его жена (муж) или один из родителей или родителей жены (мужа) имеет инвалидность I или II группы. Но не всегда.

Если военнообязанный желает получить отсрочку от мобилизации, потому что один из его родителей является лицом с инвалидностью ІІ группы, то на основании Семейного кодекса он должен доказать, что его мать или отец нуждается в материальной помощи и при этом нет другого человека, который может их содержать.

Такими лицами могут быть:

жена (муж);

совершеннолетние дети;

родители.

ТЦК и СП, опираясь на имеющиеся данные о военнообязанных и резервистов в реестре Оберіг, выполняют задачи по мобилизации, которые заключаются прежде всего в призыве на военную службу пригодных мужчин соответствующего возраста и состояния здоровья, с учетом приоритетных военных специальностей.

Данные, которые собираются в ЕГРПВР (Оберіг) в коммуникации с другими государственными реестрами, указанными в ст. 7 Закона о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, не содержат автоматически сведений о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Поэтому, если ТЦК и СП не внесут данные о военнообязанном в ЕГРПВР (Оберіг), что он имеет право на отсрочку, в частности из-за того, что его отец — лицо с инвалидностью II группы, мужчине могут прислать повестку. Тип повестки — уточнение данных, направление на ВВК, мобилизационное распоряжение или вызов на сборный пункт — зависит от степени предыдущего прохождения этапов мобилизации.

— Неявка без уважительных причин по такой повестке влечет за собой как минимум штраф от 17 тыс. грн и вплоть до уголовной ответственности, — отмечает юрист.

Учитывая, что срок явки в ТЦК по повестке достаточно короткий, не всегда есть возможность собрать все документы и подать заявление на отсрочку во время собственной мобилизации.

Какие мужчины имеют право на отсрочку

Разберемся, какие документы подтвердят право на отсрочку для мужчины, имеющего отца с инвалидностью II группы.

Согласно пункту 13, приложения 5 к Постановлению КМУ № 560 имеет право на отсрочку по этим основаниям человек, если:

Отец — лицо с инвалидностью ІІ группы не в браке, или его жена — пенсионер по возрасту или пенсионер по состоянию здоровья.

Он — единственный ребенок у отца.

Если у отца двое и более детей, но другие дети еще несовершеннолетние (например сыну 28 лет, а дочери — 8).

Если у отца двое и больше детей, все совершеннолетние, но другие дети — с инвалидностью, или нуждаются в постоянном уходе, или находятся под арестом (кроме домашнего ареста), или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Если у отца только сыновья, нет дочерей, они все военнообязанные и здоровые, в возрасте от 18 до 60 — отец обязан выбрать одного из сыновей, который будет его содержать. Другой сын — подлежит мобилизации.

Дискуссионным остается вопрос, если кроме сына — военнообязанного отец с инвалидностью имеет дочь, но много лет не общается с ней или она после начала войны выехала за границу и не выполняет своих обязанностей по содержанию отца.

— По нормам Закона о мобилизации военнообязанный сын в таком случае не имеет права на отсрочку. Но факт отсутствия у отца других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны его содержать, можно попробовать доказать в суде, — отмечает адвокат.

Документы для оформления отсрочки

С конца 2025 года в Украине изменился порядок подачи документов для оформления отсрочки от мобилизации. Теперь граждане больше не подают заявления непосредственно в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП).

Вместо этого все обращения принимаются через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или в электронном формате через приложение Резерв+.

ЦНАП в этой процедуре выполняет роль административного посредника: он принимает от заявителей необходимые документы, проверяет их комплектность и передает в соответствующий ТЦК.

Именно территориальный центр комплектования рассматривает поданные материалы и принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

Теперь рассмотрим, какие документы необходимо подать в ЦНАП:

Справка к акту осмотра по форме, утвержденной МОЗ. То есть, если у отца инвалидность установлена после 1991 года в другом государстве, этот документ не подойдет. Свидетельство о рождении военнообязанного сына — для подтверждения родственной связи с лицом с инвалидностью (отцом).

Если справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией отсутствует, подойдет один из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью II группы;

пенсионное удостоверение с указанием, что пенсионер — лицо с инвалидностью II группы;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи лицам с инвалидностью, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Если у отца есть два и более сыновей старше 18 лет, нет дочерей, а также жены, не являющейся пенсионером, то к перечню документов прилагается:

заявление по форме согласно приложению 15 к Постановлению 560, которое составляет отец, с указанием фамилии, имени и отчества лица, которое он выбирает для своего содержания (сына);

отец составляет заявление (простая письменная форма, но советуем составить его нотариально).

Если у отца есть совершеннолетние дочери, жена, которая не является пенсионеркой, то дополнительно прилагается один из следующих документов, подтверждающий невозможность дочери (дочерей), жены содержать отца с инвалидностью II группы:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией на жену, дочь;

документ, подтверждающий пребывание под арестом (отбывание наказания в виде ограничения или лишения свободы).

В любом случае советуем, если у вас есть право на отсрочку, не медлите, оформляйте документы заранее.

Как оформить отсрочку в Резерв+ и кто может это сделать

Онлайн-отсрочку через Резерв+ могут оформить военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы. По данным Минобороны, процедура максимально автоматизирована: пользователь подает запрос в приложении, после чего система самостоятельно проверяет информацию в государственных реестрах.

Если все данные подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а соответствующая отметка появляется в электронном военно-учетном документе.

В ведомстве подчеркивают, что процесс обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов и не требует личных обращений или дополнительных справок.

— В то же время эта опция доступна не для всех случаев. Ею может воспользоваться только тот человек, который является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и если в семье есть только один из родителей. Если же есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать такой запрос онлайн невозможно.

Минобороны также уточняет, что для успешной проверки оснований данные должны быть корректно внесены в государственные реестры: информация об инвалидности должна содержаться в ЕИССС или базах Пенсионного фонда, сведения о семейных связях — в ДРАЦС, а в акте о рождении должен быть указан РНОКПП одного из родителей с инвалидностью.

В случае несоответствия или устаревших данных их необходимо обновить, после чего запрос можно повторно подать через Резерв+.

