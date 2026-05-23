Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс призвала к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня в Украине для дипломатического урегулирования конфликта.

Об этом она заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе РФ, передает Укринформ.

Призыв США к прекращению огня в Украине

По словам Тэмми Брюс, Соединенные Штаты призывают Москву разрешить гуманитарным миссиям доступ в районы, находящиеся под ее контролем.

Сейчас смотрят

— Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как пути к устойчивому урегулированию войны путем переговоров. Эти смерти и разрушения должны прекратиться сейчас, — подчеркнула американская представительница.

Она также отметила, что США в очередной раз призывают Россию и Украину закончить войну.

— Мы призываем вас вести переговоры добросовестно, чтобы прекратить это насилие, — добавила Тэмми Брюс, подчеркнув, что Вашингтон остается приверженным дипломатическому урегулированию и готов сделать все возможное для достижения прочного мира.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией пока не планируются, хотя Вашингтон допускает возможность их возобновления при определенных условиях.

По словам Рубио, война не закончится военной победой Киева или Москвы “с точки зрения традиционного понимания военных побед”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.