В Донецкой области почтили память пилотов, погибших 6 июня 2014 года возле села Пришиб в результате сбивание самолета АН-30.

Над памятным знаком Скорбный ангел пролетел военный вертолет, таким способом напоминая о цене за каждый мирный день в городах Украины.

Украинцы и командиры выразили благодарность тем, кто сегодня оберегает покой мирных жителей.

— Мы низко кланяемся родителям героев, которые воспитали настоящих мужчин. Выражаем соболезнования родным тех, кто отдал свою жизнь ради независимости своей страны, — отметил заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

6 июня 2014 самолет-разведчик АН-30Б Вооруженных сил Украины, которым управлял подполковник Константин Могилко, выполнял разведывательный полет в Славянске.

Трагедия АН-30: под Славянском почтили память погибших / 6 фотографий

На борту самолета находилось восемь членов экипажа. Примерно в 17.00 в самолет попала ракета, которую выпустили незаконные вооруженные формирования РФ с переносного ракетно-зенитного комплекса.

Экипаж направил самолет за пределы населенного пункта ценой собственной жизни. Погибло пять членов экипажа: командир Константин Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот.

Источник: Донецкая ОГА

Фото: Донецкая ОГА