У Донецькій області вшанували пам’ять пілотів, які загинули 6 червня 2014 року біля села Пришиб внаслідок збиття літака АН-30.

Над пам’ятним знаком Скорботний ангел пролетів військовий вертоліт, таким способом нагадуючи про ціну за кожний мирний день у містах України.

Українці та командири висловили вдячність тим, хто сьогодні оберігає спокій мирних мешканців.

– Ми доземно вклоняємося батькам героїв, які виховали справжніх чоловіків. Висловлюємо співчуття рідним тих, хто віддав своє життя заради незалежності своєї країни, – наголосив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін.

6 червня 2014 року літак-розвідник АН-30Б Збройних сил України, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ у Слов’янську.

Трагедія АН-30: під Слов’янськом вшанували пам’ять загиблих / 6 фотографий

На борту літака перебувало вісім членів екіпажу. Приблизно о 17.00 у літак влучила ракета, яку випустили незаконні збройні формування РФ з переносного ракетно-зенітного комплексу.

Екіпаж скерував літак за межі населеного пункту ціною власного життя. Загинуло п’ять членів екіпажу: командир Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот.

Джерело: Донецька ОДА

Фото: Донецька ОДА