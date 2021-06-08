В Украине могут запустить речные турмаршруты в Канев и Чернобыль

В Украине планируют возобновить туристические маршруты по Днепру. Первыми локациями станут Канев и Чернобыль.

Так, Государственное агентство развития туризма и Министерство культуры и информационной политики запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление речного путешествия.

Сейчас готовят промомаршруты для экспертов, потенциальных инвесторов, журналистов и тревел-блоггеров.

Таким образом будут изучать возможности восстановления регулярных туристических маршрутов, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства.

Однодневные промомаршруты Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будет состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах.

Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание, экскурсия на локациях и возвращение в Киев.

По словам главы ГАРТ Марьяны Олеськив, аналогичные программы могут запустить в других туристических регионах страны при наличии спроса.

Отпуск украинцев

В Украине в 2021 году провести отпуск планируют 53,1% граждан. Среди них 17,4% запланировали поездку в Одесскую область. Об этом свидетельствуют данные Оперативной социологии.

Еще 11,8% украинцев планируют провести свой летний отдых в Закарпатской области, 7,7% — в Запорожской, 6,7% — во Львовской, 6,2% — в Херсонской.

Источник: ГАРТ