В Украине могут запустить речные турмаршруты в Канев и Чернобыль

В Украине планируют возобновить туристические маршруты по Днепру. Первыми локациями станут Канев и Чернобыль.
Так, Государственное агентство развития туризма и Министерство культуры и информационной политики запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление речного путешествия.
Сейчас готовят промомаршруты для экспертов, потенциальных инвесторов, журналистов и тревел-блоггеров.
Таким образом будут изучать возможности восстановления регулярных туристических маршрутов, включая возможность софинансирования таких программ со стороны государства.
Однодневные промомаршруты Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев будет состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах.
Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание, экскурсия на локациях и возвращение в Киев.
По словам главы ГАРТ Марьяны Олеськив, аналогичные программы могут запустить в других туристических регионах страны при наличии спроса.
Отпуск украинцев
В Украине в 2021 году провести отпуск планируют 53,1% граждан. Среди них 17,4% запланировали поездку в Одесскую область. Об этом свидетельствуют данные Оперативной социологии.
Еще 11,8% украинцев планируют провести свой летний отдых в Закарпатской области, 7,7% — в Запорожской, 6,7% — во Львовской, 6,2% — в Херсонской.
Источник: ГАРТ