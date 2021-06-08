В Україні можуть запустити річкові турмаршрути у Канів та Чорнобиль

В Україні планують відновити туристичні маршрути річкою Дніпро. Найпершими локаціями стануть Канів та Чорнобиль.

Так, Державне агентство розвитку туризму і Міністерство культури та інформаційної політики запускають пілотний проект щодо вивчення попиту на відновлення річкової подорожі.

Наразі готують промомаршрути для експертів, потенційних інвесторів, журналістів та тревел-блогерів.

Таким чином вивчатимуть можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів, включно з можливістю співфінансування таких програм з боку держави.

Одноденні промомаршрути Київ-Канів-Київ та Київ-Чорнобиль-Київ складатимуться з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах.

Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування, екскурсія на локаціях та повернення до Києва.

За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, аналогічні програми можуть запустити в інших туристичних регіонах країни за наявності попиту.

Відпустка українців

В Україні у 2021 році провести відпустку планують 53,1% громадян. Серед них 17,4% запланували поїздку до Одеської області. Про це свідчать дані Оперативної соціології.

Ще 11,8% українців планують провести свій літній відпочинок у Закарпатській області, 7,7% – у Запорізькій, 6,7% – у Львівській, 6,2% – у Херсонській.

Джерело: ДАРТ