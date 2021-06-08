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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні можуть запустити річкові турмаршрути у Канів та Чорнобиль

річка Дніпро

В Україні планують відновити туристичні маршрути річкою Дніпро. Найпершими локаціями стануть Канів та Чорнобиль.

Так, Державне агентство розвитку туризму і Міністерство культури та інформаційної політики запускають пілотний проект щодо вивчення попиту на відновлення річкової подорожі.

Наразі готують промомаршрути для експертів, потенційних інвесторів, журналістів та тревел-блогерів.

Таким чином вивчатимуть можливості відновлення регулярних туристичних маршрутів, включно з можливістю співфінансування таких програм з боку держави.

Одноденні промомаршрути Київ-Канів-Київ та Київ-Чорнобиль-Київ складатимуться з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах.

Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування, екскурсія на локаціях та повернення до Києва.

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За словами голови ДАРТ Мар’яни Олеськів, аналогічні програми можуть запустити в інших туристичних регіонах країни за наявності попиту.

Відпустка українців

В Україні у 2021 році провести відпустку планують 53,1% громадян. Серед них 17,4% запланували поїздку до Одеської області. Про це свідчать дані Оперативної соціології.

Ще 11,8% українців планують провести свій літній відпочинок у Закарпатській області, 7,7% – у Запорізькій, 6,7% – у Львівській, 6,2% – у Херсонській.

Джерело: ДАРТ

Фото: Depositphotos

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