Понад 50% українців проведуть відпустку на вітчизняних курортах – дослідження

Провести відпустку в Україні у 2021 році планують 53,1% українців. Серед них 17,4% запланували поїздку до Одеської області.

Такі дані дослідження, проведеного компанією Оперативна соціологія впродовж 13-19 травня серед 2 104 респондентів.

Ще 11,8% опитаних українців планують провести свій літній відпочинок у Закарпатській області, 7,7% – у Запорізькій, 6,7% – у Львівській, 6,2% – у Херсонській.

Найменше респондентів планують відпочивати у Севастополі – 0,1%, загалом в Автономній Республіці Крим – 0,4%, у Тернопільській (0,8%) і Луганській (0,8%) областях.

Дешевий відпочинок в Україні

Пандемія коронавірусу унеможливила поїздки до багатьох курортних країн світу. Тому доводиться шукати, куди б поїхати відпочити в Україні на морі.

Так, Арабатська стрілка вважається ідеальним місцем для літнього відпочинку з дітьми. А курорт Затока є чи не найпопулярнішим місцем для відпочинку на Чорному морі.

Куди краще поїхати в Україні в 2021 році – п’ять найкращих локацій біля моря дивіться у нашому матеріалі.