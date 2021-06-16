Какие цветы надо подарить девушке на первом свидани

Первое свидание — это особенный момент в отношениях, второго шанса произвести впечатление может и не быть, поэтому нужно тщательно спланировать вечер.

Согласно статистике, мужчины с цветами кажутся на 70% привлекательнее, чем ухажер без них. Поэтому, не задумываясь, купите хотя бы три скромные розы, а лучше — пять.

Заказать красивый букет для романтической встречи можно в интернет-магазине Flowers.ua.

Какой букет выбрать

Вопреки расхожему мнению, дарить пышный букет на первом свидании не принято.

Во-первых, условная 151 роза может отпугнуть вашу избранницу или даже смутить. Во-вторых, с огромным букетом неудобно гулять, сидеть в кафе или в кино. И в-третьих, подобные подарки будут плохо восприняты, если девушка пока не уверена в серьезности своих чувств.

Идеальным подарком будут маленькие букеты из сезонных цветов, эустом или ромашек. Если вы твердо намерены купить розы, лучше выбрать необычные цвета, например, букет из семи синих или оранжевых роз.

Обратите внимание на дополнительные подарки: лучше всего дарить что-то личное, но простая коробка конфет или небольшая плюшевая игрушка тоже подойдут.

Оригинальные букеты и цветочные композиции

Не забывайте, что на первом свидании главное — это произвести хорошее впечатление. Интересных вариантов сейчас масса, начиная от комнатного бамбука и кактуса, заканчивая цветами в чашках.

Доставка цветов работает круглосуточно, поэтому можно подчеркнуть ваши намерения и заказать доставку огромного плюшевого медведя на следующее утро.

Сегодня набирают популярность и цветы в коробке. Традицию дарить букет в таком оформлении придумали более 100 лет назад, но сейчас флористы придумали, как сделать такую цветочную композицию по-настоящему универсальной.

В коробке можно хранить парфюмерию и косметику, а цветы в ней не вянут почти месяц. Какой бы букет для девушки вы ни выбрали, главное, чтобы подарок был от чистого сердца.

Заказывайте цветы с помощью официального приложения

Если в современном ритме жизни у вас нет времени для походов в магазин и желания стоять в очередях, воспользуйтесь мобильным приложением Flowers.ua.

Удобный интерфейс, интеграция с соцсетями и множество других преимуществ. Функция трекинга показывает, где сейчас находится курьер с вашим букетом, а push-уведомления сообщают о статусе заказа.

Если не знаете, какой букет выбрать, флористы сервиса круглосуточно готовы помочь, а менеджеры уточнят любые вопросы по доставке. Приложение можно скачать в магазинах App Store и Google Play.

