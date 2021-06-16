Які квіти треба подарувати дівчині на першому побаченні

Перше побачення – особливий момент у відносинах, другого шансу справити враження може й не бути, тому потрібно ретельно планувати вечір.

Згідно зі статистикою, чоловіки із квітами здаються на 70% привабливішими, аніж без них. Тому, не замислюючись, придбайте хоча б три скромні троянди, а краще – п’ять.

Замовити красивий букет для романтичної зустрічі можна в інтернет-магазині Flowers.ua.

Який букет обрати

Всупереч розхожій думці, дарувати пишний букет на першому побаченні не заведено.

По-перше, 151 троянда може відлякати вашу обраницю або навіть змусити її зніяковіти. По-друге, із величезним букетом незручно гуляти, сидіти у кафе або в кіно. І по-третє, подібні подарунки будуть погано сприйняті, якщо дівчина поки що не впевнена у серйозності власних почуттів.

Ідеальним подарунком будуть маленькі букети з сезонних квітів, еустоми або ромашки. Якщо ви маєте твердий намір купити троянди, краще вибрати незвичайні кольори, наприклад, букет із семи синіх або помаранчевих троянд.

Зверніть увагу на додаткові подарунки: краще дарувати щось особисте, втім, проста коробка цукерок чи невелика плюшева іграшка теж підійдуть.

Оригінальні букети і квіткові композиції

Не забувайте, що на першому побаченні головне – справити хороше враження. Цікавих варіантів зараз маса, починаючи від кімнатного бамбука і кактуса, закінчуючи квітами в чашках.

Доставка квітів працює цілодобово, тому можна підкреслити ваші наміри і замовити доставку величезного плюшевого ведмедика на наступний ранок.

Сьогодні набирають популярності й квіти у коробці. Традицію дарувати букет в такому оформленні започаткували більше 100 років тому, але зараз флористи придумали, як зробити таку квіткову композицію по-справжньому універсальною.

У коробці можна зберігати парфуми та косметику, а квіти у ній не в’януть майже місяць. Який би букет для дівчини ви не обрали, головне, щоб подарунок був від щирого серця.

Замовляйте квіти за допомогою офіційного додатка

Якщо в сучасному ритмі життя у вас немає часу для походів до магазину і бажання стояти в чергах, скористайтеся мобільним додатком Flowers.ua.

Зручний інтерфейс, інтеграція із соцмережами та безліч інших переваг. Функція трекінгу показує, де зараз знаходиться кур’єр із вашим букетом, а push-повідомлення покажуть статус замовлення.

Якщо не знаєте, який букет вибрати, флористи сервісу цілодобово готові допомогти, а менеджери уточнять будь-які питання щодо доставки. Додаток можна завантажити в магазинах App Store і Google Play.