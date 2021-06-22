В 2021 году цены на отопление и горячую воду могут вырасти на треть, то есть на 33% (± 3%). Об этом свидетельствует прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который Кабинет министров одобрил в конце мая.

Согласно документу, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах — на 5%. В то же время тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году увеличатся на 20%, в 2022 году — еще на 11%, в 2023 и 2024 годах — на 5%.

Также в Минэкономики прогнозируют, что вырастет в цене и содержание домов, сооружений и придомовых территорий. В частности, в 2021 году тарифы увеличатся на 10%, в 2022-м — на 10%, в 2023 и 2024 годах — на 5%.

В то же время с 1 июля снизят тариф на электроэнергию для некоторых потребителей. На уменьшение цены смогут рассчитывать украинцы, потребляющие до 100 кВт электроэнергии в месяц.

В целом потребителей разделят на четыре категории по количеству полученных киловатт. Максимальный тариф составит 3 грн/кВт.

Источник: Минэкономики