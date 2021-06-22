У 2021 році ціни на опалення і гарячу воду можуть зрости на третину, тобто на 33% (± 3%). Про це свідчить прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня.

Згідно з документом, у 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, а у 2023 і 2024 роках – на 5%. Водночас тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у 2021 році збільшаться на 20%, у 2022 році – ще на 11%, у 2023 і 2024 роках – на 5%.

Також в Мінекономіки прогнозують, що зросте у ціні і утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Зокрема, у 2021 році тарифи збільшаться на 10%, у 2022-му – на 10%, у 2023 і 2024 роках – на 5%.

Водночас з 1 липня знизять тариф на електроенергію для деяких споживачів. На зменшення ціни зможуть розраховувати українці, які споживають до 100 кВт електроенергії на місяць.

Загалом споживачів розділять на чотири категорії за кількістю отриманих кіловат. Максимальний тариф становитиме 3 грн/кВт.

Джерело: Мінекономіки