На берег Хаджибейского лимана выбросило тысячи креветок: фото и причины

На берег Хаджибейского лимана, что под Одессой, выбросило тысячи мертвых креветок.

Фото инцидента появились в соцсетях и быстро распространились на местных сайтах.

На кадрах заметно, что в отдельных местах слой мертвых креветок составляет примерно 15 сантиметров.

15-сантиметровый слой: на берег Хаджибейского лимана выкинуло тысячи креветок / 3 фотографии

Возможные причины массового замора креветки:

Резкое повышение температуры. Загрязнение воды, спровоцированное недавними дождями на юге.

В институте морской биологии НАН Украины уверяют, что такие инциденты не являются редкостью для лиманов на побережьях Черного моря.

Хаджибейский Лиман

Название лимана происходит от укрепления Хаджибей, когда-то стоявшем на месте современной Одессы.

Со времен казачества лиман служил местом, где добывали соль: это был один из конечных маршрутов чумаков и запорожских казаков.

В ХХ веке лиман начали использовать для нужд местных поселений и станций, что вызвало его частичное загрязнение.

Несмотря на это, на Хаджибейском лимане есть бальнеологический курорт: дно лимана покрыто слоем черного ила, который имеет целебные свойства.