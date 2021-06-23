На берег Хаджибейского лимана выбросило тысячи креветок: фото и причины

На берег Хаджибейского лимана, что под Одессой, выбросило тысячи мертвых креветок.
Фото инцидента появились в соцсетях и быстро распространились на местных сайтах.
На кадрах заметно, что в отдельных местах слой мертвых креветок составляет примерно 15 сантиметров.
Возможные причины массового замора креветки:
- Резкое повышение температуры.
- Загрязнение воды, спровоцированное недавними дождями на юге.
В институте морской биологии НАН Украины уверяют, что такие инциденты не являются редкостью для лиманов на побережьях Черного моря.
Хаджибейский Лиман
Название лимана происходит от укрепления Хаджибей, когда-то стоявшем на месте современной Одессы.
Со времен казачества лиман служил местом, где добывали соль: это был один из конечных маршрутов чумаков и запорожских казаков.
В ХХ веке лиман начали использовать для нужд местных поселений и станций, что вызвало его частичное загрязнение.
Несмотря на это, на Хаджибейском лимане есть бальнеологический курорт: дно лимана покрыто слоем черного ила, который имеет целебные свойства.