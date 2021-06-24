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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Киев закрывают для фур из-за сильной жары

вантажівки фури

В связи с тем, что температура воздуха в Киеве превысила +28°C, с 10.00 въезд в город большегрузного транспорта ограничивают на всех подъездах к столице.

Ограничения касаются грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Об их снятии в патрульной полиции Киева обещают сообщить дополнительно.

Но водителей грузовиков уже предупредили, что ориентировочно ограничения на въезд в столицу будут действовать до 22.00.

Жара в Украине держится уже несколько дней подряд. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 24 июня в Киеве столбики термометров будут показывать +32-34°C.

В то же время синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что жаркая погода в Украине продлится до конца недели. А уже в воскресенье, 27 июня, столбики термометров опустятся до +27-29°C.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Depositphotos

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