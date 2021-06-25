Против городского главы Ровно Александра Третьяка полиция открыла уголовное производство из-за его высказывания в отношении людей ромской национальности.

Мэру вручили подозрение по ч.1 ст 161 о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности в течение трех лет, рассказали в пресс-службе полиции.

Также Третьяка могут обязать заплатить штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Речь идет об инциденте, когда Александр Третьяк некорректно отреагировал на петицию граждан, размещенную на сайте горсовета.

В ней люди просили повлиять на ситуацию, так как страдают от наглых действий ромов в Ровно.

Мэр признался, что ему не хватает толерантных слов для оценки ситуации и предложил “запаковать всех в автобус” и вывезти из города в Закарпатскую область.

Фото: Александр Третяк