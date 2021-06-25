Проти міського голови Рівного Олександра Третяка поліція відкрила кримінальне провадження через його висловлювання щодо людей ромської національності.

Меру вручили підозру за ч.1 ст 161 про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі із забороною обіймати певні посади чи займатися деякими видами діяльності протягом трьох років, розповіли у прес-службі поліції.

Також Третяка можуть зобов’язати сплатити штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить приблизно від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Йдеться про інцидент, коли Олександр Третяк некоректно відреагував на петицію громадян, розміщену на сайті міськради.

У ній люди просили вплинути на ситуацію, адже потерпають від нахабних дій ромів у Рівному.

Мер зізнався, що йому не вистачає толерантних слів для оцінки ситуації і запропонував “запакувати всіх у автобус” і вивезти з міста до Закарпатської області.

Фото: Олександр Третяк