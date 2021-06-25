Растопите лед предубеждений: в центре Киева появился огромный айсберг

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation установил в Киеве на территории Книжного Арсенала огромный айсберг в рамках кампании Растопите лед предубеждений.

Как сообщает пресс-служба фонда, айсберг символизирует стереотипы и предубеждения относительно благотворительных фондов, ведь именно из-за недоверия к этому сектору всего лишь 3% украинцев помогают через благотворительные фонды.

По словам директора Zagoriy Foundation Евгении Мазуренко, информационная кампания Растопите лед предубеждений призвана развенчать мифы о благотворительном секторе, изменить мнение общества о деятельности и привлечь внимание к системной работе благотворительных фондов.

Она отметила, что только после того, как общество избавится от стереотипов, можно построить доверительные и крепкие отношения, на которых основано развитие некоммерческого сектора.

— Согласно исследованиям Zagoriy Foundation, одно из крупнейших препятствий для развития культуры благотворительности в Украине — недоверие к благотворительным фондам. Чтобы изменить эту ситуацию, мы создали информационную кампанию Растопите лед предубеждений. Проект многокомпонентный: часть вы увидите на Книжном Арсенале, часть — в городе, еще часть сможете прочитать на Медиа Великих Историй в разделе Спецпроекты. Главной задачей команды фонда было простым языком объяснить достаточно сложные процессы. Надеемся, результат заинтересует каждого, — сказала Мазуренко.

Zagoriy Foundation собрал самые распространенные стереотипы о работе благотворительных фондов, существующие в обществе. С их развенчанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании Дарница. Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине.

Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившегося в США.

Фото: Zagoriy Foundation