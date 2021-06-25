Розтопіть лід упереджень: у центрі Києва з’явився величезний айсберг

Благодійний фонд Zagoriy Foundation встановив у Києві на території Книжкового Арсеналу величезний айсберг у рамках кампанії Розтопіть лід упереджень.

Як повідомляє прес-служба фонду, айсберг символізує стереотипи та упередження щодо благодійних фондів, адже саме через недовіру до цього сектору лише 3% українців допомагають через благодійні фонди.

За словами директора Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, інформаційна кампанія Розтопіть лід упереджень покликана розвінчати міфи про благодійні сектори, змінити думку суспільства про діяльність та привернути увагу до системної роботи благодійних фондів.

Вона зазначила, що лише після того, як суспільство позбудеться стереотипів, можна побудувати довірчі та міцні відносини, на яких засновано розвиток некомерційного сектору.

– Згідно з дослідженнями Zagoriy Foundation, одна з найбільших перешкод для розвитку культури благодійності в Україні – недовіра до благодійних фондів. Щоб змінити цю ситуацію, ми створили інформаційну кампанію Розтопіть лід упереджень. Проект багатокомпонентний: частину ви побачите на Книжковому Арсеналі, частину – в місті, ще частину зможете прочитати на Медіа Великих Історій у розділі Спецпроекти. Головним завданням команди фонду було простою мовою пояснити досить складні процеси. Сподіваємося, результат зацікавить кожного, – сказала Мазуренко.

Zagoriy Foundation зібрав найпоширеніші стереотипи про роботу благодійних фондів, що існують у суспільстві. З їхнім розвінчанням можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії Дарниця. Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні.

Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок – частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився у США.

Фото: Zagoriy Foundation