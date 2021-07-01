С 1 июля 2021 года Украина восстанавливает железнодорожное сообщение со Словакией, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезда будут курсировать ежедневно и прибывать в город Кошице, билеты уже можно приобрести на сайте УЗ или в железнодорожной кассе.

Восстановлено курсирование таких поездов:

№960 Кошице — Мукачево. Из Словакии поезд будет отправляться в 09.08 по местному времени, а в 14.00 уже будет в украинском Мукачево.

В обратном направлении будет отправляться поезд №961 Мукачево — Кошице, который отправится из Украины в 14.48, и окажется в Кошице в 18.13.

Поезд №962 ежедневно будет отправляться из Кошице в 11.51, а прибывать в Мукачево — в 14.00.

Обратным рейсом является поезд №963, который едет из Мукачево в 18.16, а в Кошице прибывает в 21.33.

Возобновлены рейсы №8862/8861 Кошице — Чоп и №8860/8863 Чиерна над Тисой — Чоп.

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что сейчас идет процесс переговоров относительно прямого железнодорожного сообщения с Польшей, вскоре возможно восстановление курсирования скоростных поездов в Перемышль.