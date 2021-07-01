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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця відновила пряме сполучення зі Словаччиною – розклад потягів

Укрзалізниця

Із 1 липня 2021 року Україна відновлює залізничне сполучення зі Словаччиною, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Потяги курсуватимуть щоденно і прибуватимуть до міста Кошице, квитки вже можна придбати на сайті УЗ або у залізничній касі.

Відновлено курсування таких поїздів: 

  • №960 Кошице – Мукачево. Зі Словаччини потяг вирушатиме о 09.08 за місцевим часом, а о 14.00 вже буде в українському Мукачевому.
  • У зворотному напрямку відправлятиметься потяг №961 Мукачево – Кошице, який вирушатиме з України о 14.48, та опиниться у Кошице о 18.13.
  • Потяг №962 щоденно відправлятиметься із Кошице об 11.51, а прибуватиме до Мукачева о 14.00. 
  • Зворотнім рейсом є потяг №963, який їде з Мукачева о 18.16, а до Кошице прибуває о 21.33.
  • Відновлено рейси №8862/8861 Кошице – Чоп та №8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп.

У прес-службі Укрзалізниці повідомили, що наразі триває процес переговорів щодо прямого залізничного сполучення із Польщею, незабаром можливе відновлення курсування швидкісних потягів до Перемишля.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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