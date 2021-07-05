В Верховной Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

В Верховной Раде предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть звание Герой Украины лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА) Роману Шухевичу.

Более 80 нардепов зарегистрировали в парламенте проект постановления № 5721 О праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии.

Авторы документа предлагают на государственном уровне отметить 14 октября 2022 года годовщину со времени создания первых боевых отрядов УПА, боровшуюся за независимость Украины.

Также они рекомендуют главе государства присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

В то же время органам местного самоуправления предлагают обеспечить увековечения памяти о борьбе УПА против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны и московско-большевистского оккупационного режима.

В частности, документ предусматривает:

сооружение мемориалов, памятников, памятных знаков, мемориальных досок в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке;

упорядочение мест захоронений этих борцов;

наименование или переименование объектов топонимики населенных пунктов в их честь и тому подобное.

Кроме того, нардепы предложили Нацбанку изготовить и ввести в оборот юбилейную монету, посвященную 80-летию создания УПА, а также Бандере, Шухевичу и другим командирам армии а Укрпочте — выдать почтовые конверты и почтовые марки.