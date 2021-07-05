У Верховній Раді запропонували повернути звання Героя України Бандері та Шухевичу

У Верховні Раді пропонують президенту України Володимиру Зеленському повернути звання Герой України лідеру Організації українських націоналістів (ОУН) Степану Бандері та головнокомандувачу Української повстанської армії (УПА) Роману Шухевичу.

Понад 80 нардепів зареєстрували у парламенті проект постанови № 5721 Про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії.

Автори документа пропонують на державному рівні відзначити 14 жовтня 2022 року річницю з часу створення перших бойових загонів УПА, яка боролась за незалежність України.

Також вони рекомендують главі держави надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Водночас органам місцевого самоврядування пропонують забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА проти нацистських окупантів під час Другої світової війни та московсько-більшовицького окупаційного режиму.

Зокрема, документ передбачає:

спорудження меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок на честь борців за незалежність України у ХХ столітті;

упорядкування місць поховань цих борців;

найменування або перейменування об’єктів топоніміки населених пунктів на їхню честь тощо.

Окрім того нардепи запропонували Нацбанку виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 80-річчю створення УПА, а також Бандері, Шухевичу та іншим командирам армії а Укрпошті – видати поштові конверти і поштові марки.