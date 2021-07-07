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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Укрзализныця повышает зарплаты работникам на 10%

гроші зарплата

В июле железнодорожники, у которых должностной оклад менее 30 тыс. грн, получат увеличенную на 10% зарплату.

Часовые тарифные ставки и должностные оклады работников национального перевозчика повысили после договоренностей с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

– Правление решило ввести изменения с 1 июня. За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлен при начислении зарплаты за август, – объяснил и.о. председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

Информацию об изменениях внесли в Положение об оплате труда работников АО Укрзализныця.

Договоренность между Укрзализныцей и профсоюзами о повышении на 10% тарифных ставок и должностных окладов железнодорожникам с окладами менее 30 тыс. грн существовала с 30 марта 2021 года.

Повысить зарплаты работникам должны были при условии стабилизации финансово-экономического состояния общества.

Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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