В июле железнодорожники, у которых должностной оклад менее 30 тыс. грн, получат увеличенную на 10% зарплату.

Часовые тарифные ставки и должностные оклады работников национального перевозчика повысили после договоренностей с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

– Правление решило ввести изменения с 1 июня. За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлен при начислении зарплаты за август, – объяснил и.о. председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

Информацию об изменениях внесли в Положение об оплате труда работников АО Укрзализныця.

Договоренность между Укрзализныцей и профсоюзами о повышении на 10% тарифных ставок и должностных окладов железнодорожникам с окладами менее 30 тыс. грн существовала с 30 марта 2021 года.

Повысить зарплаты работникам должны были при условии стабилизации финансово-экономического состояния общества.