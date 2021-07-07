У липні залізничники, у яких посадовий оклад менше 30 тис. грн, отримають збільшену на 10% зарплату.

Годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників національного перевізника підвищили після домовленостей із Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.

– Правління вирішило запровадити зміни з 1 червня. За липень залізничники отримають уже збільшені зарплати, а перерахунок за червень буде здійснено при нарахуванні зарплати за серпень, – пояснив в.о. голови правління АТ Укрзалізниця Іван Юрик.

Інформацію про зміни внесли до Положення про оплату праці працівників АТ Укрзалізниця.

Домовленість між Укрзалізницею та профспілками про підвищення на 10% тарифних ставок та посадових окладів залізничникам з окладами менше 30 тис. грн існувала з 30 березня 2021 року.

Підвищити зарплати працівникам мали за умови стабілізації фінансово-економічного стану товариства.