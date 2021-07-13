Атаковали сайты президента и СБУ: в Украине отразили нападение хакеров

На официальные сайты президента Украины и СБУ были совершены DDoS-атаки.

Хакеры, взломавшие правительственные сайты, пока не идентифицированы, сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

— Полная доступность информационных ресурсов и их непрерывная работа была обеспечена с помощью применения сервисов киберзащиты системы защищенного доступа государственных органов власти, — сообщили в Госслужбе спецсвязи.

При этом киберспециалистам удалось нейтрализовать атаки.

Напомним, 7 июля российские хакеры взломали серверы Национального комитета Республиканской партии США.

Данные о том, какую информацию искали хакеры и удалось ли им ее похитить пока не разглашают.

По информации Bloomberg, хакеры были частью группы, которая известна под названиями APT 29 и Cozy Bear, она связана с российской разведкой.

Источник: Госслужба спецсвязи

Фото: Киберполиция