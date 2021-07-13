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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Атакували сайти президента та СБУ: в Україні відбили напад хакерів

кіберполіція

На офіційні сайти президента України і СБУ було здійснено DDoS-атаки.

Хакерів, які зламали урядові сайти, досі не ідентифіковано, повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

– Повна доступність інформаційних ресурсів й їхня безперервна робота була забезпечена за допомогою застосування сервісів кіберзахисту системи захищеного доступу державних органів влади, – повідомили в Держслужбі спецзв’язку.

При цьому кіберспеціалістам вдалося нейтралізувати атаки.

Нагадаємо, 7 липня російські хакери зламали сервери Національного комітету Республіканської партії США.

Дані про те, яку інформацію шукали хакери і чи вдалося їм її викрасти поки не розголошують.

За інформацією Bloomberg, хакери були частиною групи, яка відома під назвами APT 29 і Cozy Bear, вона пов’язана з російською розвідкою.

Джерело: Держслужба спецзв’язку

Фото: Кіберполіція

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