Атакували сайти президента та СБУ: в Україні відбили напад хакерів

На офіційні сайти президента України і СБУ було здійснено DDoS-атаки.
Хакерів, які зламали урядові сайти, досі не ідентифіковано, повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
– Повна доступність інформаційних ресурсів й їхня безперервна робота була забезпечена за допомогою застосування сервісів кіберзахисту системи захищеного доступу державних органів влади, – повідомили в Держслужбі спецзв’язку.
При цьому кіберспеціалістам вдалося нейтралізувати атаки.
Нагадаємо, 7 липня російські хакери зламали сервери Національного комітету Республіканської партії США.
Дані про те, яку інформацію шукали хакери і чи вдалося їм її викрасти поки не розголошують.
За інформацією Bloomberg, хакери були частиною групи, яка відома під назвами APT 29 і Cozy Bear, вона пов’язана з російською розвідкою.
Джерело: Держслужба спецзв’язку
Фото: Кіберполіція