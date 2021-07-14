Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на Всеукраинском форуме Украина 30 Гуманитарная политика рассказал о планах проведения мягкой украинизации в стране.

Ткаченко рассказал, что главная задача на сегодняшний день — это сделать так, чтобы украинский язык стал общеупотребительным во всех аспектах общения украинского общества.

— На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием, — подчеркнул министр.

По словам Ткаченко, в современной Украине нужно двигаться путем мягкой украинизации, ведь речь идет не только о детях, изучающих язык с детства, а обо всем населении страны.

Для этого, по мнению министра, необходимо достойное финансирование этой отрасли на разных уровнях.

— Финансирование поможет перезапустить систему, которая сейчас ориентирована на российский рынок, — заявил Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что работу нужно проводить не только в вопросе “навязывания языка”, но и с точки зрения поддержки и мотивации людей его изучать.

Вспомнил Ткаченко и о штрафах за неиспользование украинского языка.

— Штрафы, в первую очередь, должны применяться к чиновникам, депутатам всех уровней для того, чтобы они своим мощным примером показали, как они прекрасно общаются на украинском языке.

Эффективным инструментом мягкой украинизации Ткаченко считает популяризацию украинского языка до 2030 года в различных сферах общественной жизни.

Министр отчитался о процессе разработки соответствующей государственной программы, которая должна укрепить статус государственного языка, популяризировать и защищать его, поддерживать украинский культурный продукт и прочее.

В конце Ткаченко отметил, что язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций любых сил.

— Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций, язык нельзя использовать для раскола страны, язык не может быть предметом использования, как для пророссийски настроенных сил, так и псевдопатриотических сил. Язык — это наш бронежилет и он объединяет, — заключил министр.

Источник: форум Україна 30