Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на Всеукраїнському форумі Україна 30 Гуманітарна політика розповів про плани проведення лагідної українізації в країні.

Ткаченко розповів, що головне завдання на сьогодні – це зробити так, щоб українська мова стала загальновживаною у всіх аспектах спілкування українського суспільства.

– Українською мовою мають говорити всі жителі України, але із задоволенням, – наголосив міністр.

За словами Ткаченка, у сучасній Україні потрібно рухатись шляхом лагідної українізації, адже мова йде не лише про дітей, які вивчають мову змалечку, а про все населення країни.

Для цього, на думку міністра, необхідне гідне фінансування цієї галузі на різних рівнях.

– Фінансування допоможе перезапустити систему, яка зараз орієнтована на російський ринок, – заявив Ткаченко.

Очільник Мінкульту зазначив, що роботу потрібно проводити не лише у питанні “нав’язування мови”, а й точки зору підтримки і мотивації людей її вивчати.

Згадав Ткаченко і про штрафи за невикористання української мови.

– Штрафи, в першу чергу, мають застосовуватись до чиновників, депутатів всіх рівнів для того, щоб вони своїм потужним прикладом показали, як вони прекрасно спілкуються українською мовою.

Ефективним інструментом лагідної українізації Ткаченко вважає популяризацію української мови до 2030 року у різних сферах суспільного життя.

Міністр відзвітував про процес розробки відповідної державної програми, яка має зміцнити статус державної мови, популяризувати та захищати, підтримувати український культурний продукт та інше.

Наприкінці Ткаченко зауважив, що мова не може бути предметом маніпуляцій і спекулювань будь-яких сил.

– Мова не може бути предметом маніпуляцій і спекулювань, мову не можна використовувати для розколу країни, мова не може бути предметом використання, як проросійськи налаштованих сил, так і псевдопатріотичних сил. Мова – це наш бронежилет і вона об’єднує, – завершив міністр.

Джерело: форум Україна 30