Царь и Империя: какие имена выбирали украинцы для своих детей в 2021 году

В Министерстве юстиции Украины назвали самые популярные имена, которыми называли своих детей украинцы за первое полугодие 2021 года.

Для мальчиков чаще всего выбирали такие имена: Артем, Александр, Богдан, Максим, Дмитрий и Назар. Для девочек самыми популярными были: Виктория, Мария, Вероника, Дарья, Полина, Анна и София.

Некоторые родители проявили оригинальность в выборе имени для своих наследников.

— Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям, — отметили в Минюсте.

Трендовые редкие имена первого полугодия 2021

для девочек : Аврора, Афина, Божена, Весняна, Герда, Эсмеральда, Жасмин, Златослава, Искра, Иллинка, Империя, Квитка, Квитослава, Камильена, Кассандра, Мелисса, Мелодисон, Мадонна, Мальвина, Октавия, Росинка, Санта, Сапфира, Тиша, Фелиция, Флорентина и Юнона.

: Аврора, Афина, Божена, Весняна, Герда, Эсмеральда, Жасмин, Златослава, Искра, Иллинка, Империя, Квитка, Квитослава, Камильена, Кассандра, Мелисса, Мелодисон, Мадонна, Мальвина, Октавия, Росинка, Санта, Сапфира, Тиша, Фелиция, Флорентина и Юнона. для мальчиков: Ахиллес, Варфоломей, Эней, Златослав, Измаил, Куонг Кыонг, Ксенофонт, Моисей, Одиссей, Осман, Принц, Рожден, Сулейман, Соломон, Тамерлан и Царь.

Имя ребенка — является правом родителей, но его впоследствии можно изменить.

В начале января 2021 года Минюст обнародовал самые необычные имена, которыми украинцы называли детей в 2020 году. Среди самых необычных имен были: Буржуй, Дартаньян, Зеленский, Князь, Лимон, Парижан, Земфира, Олимпиада.