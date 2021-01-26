Буржуй, Тор и Земфира: какие имена выбирали украинцы для детей в 2020 году

Министерство юстиции Украины назвало самые популярные и самые оригинальные имена, которыми украинцы называли в 2020 году своих детей.

Соответствующий перечень ведомство опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди самых популярных имен для мальчиков в 2020 году были: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

В выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение таким: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарина, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.

В то же время, в Минюсте сообщили, что были и такие родители, которые при выборе имен для своих потомков проявили оригинальность.

Для мальчиков : Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Добре-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Яник;

: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Добре-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Яник; Для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Зоря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Квитка, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

Также в министерстве отмечают, что выбор имени ребенка — это право родителей.

— Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. И все же, если через несколько лет ребенку не будет нравиться его имя — он ​​сможет его сменить. Так же, как и фамилию, а с недавних пор — отчество.

В 2020 году отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Украины зарегистрировали более 295 тыс. рождений детей.

Какой размер помощи при рождении ребенка в Украине 2021?

После рождения ребенка родители в Украине в 2021 году будут получать помощь в размере 41 280 грн.

Из этой суммы единоразовая выплата сразу после родов составляет 10 320 грн. Кроме того, в течение следующих трех лет родители будут получать ежемесячно фиксированную сумму — 860 грн.