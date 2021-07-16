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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Грозы и бури: ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

гроза, негода, дощ, погода

В пятницу, 16 июля, на территории Закарпатья, Прикарпатья, а также в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях прогнозируются грозы.

Кроме того, стихия ожидается в Киевской области и самой столице, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве также сообщили, что буря, которая с 15 на 16 июля прошла в Закарпатской области, спровоцировала множество разрушений.

В частности, ветер повалил деревья на дороги и жилые дома, также фиксировались подтопления и отключения ряда населенных пунктов от электроснабжения.

Для ликвидации последствий буйства стихии был привлечен личный состав первого, третьего и четвертого государственных пожарно-спасательных отрядов.

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Фото: Depositphotos

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