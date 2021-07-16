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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Грози та бурі: ДСНС попередила про погіршення погоди в Україні

гроза, негода, дощ, погода

У п’ятницю, 16 липня, на території Закарпаття, Прикарпаття, а також у Полтавській, Черкаській та Житомирській областях прогнозуються грози.

Крім того, стихія очікується в Київській області та у самій столиці, повідомляє прес-служба ГСЧС.

У відомстві також повідомили, що буря, яка з 15 на 16 липня пройшла в Закарпатській області, спровокувала безліч руйнувань.

Зокрема, вітер повалив дерева на дороги і житлові будинки, також фіксувалися підтоплення і відключення ряду населених пунктів від електропостачання.

Для ліквідації наслідків стихії було залучено особовий склад першого, третього і четвертого державних пожежно-рятувальних загонів.

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Фото: Depositphotos

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